Nasce la banca dati sui medici specialisti | ecco a cosa servirà

È stata creata una banca dati nazionale che raccoglie informazioni sui medici specialisti operanti in Italia, suddivise per singola specializzazione. La piattaforma permette di consultare i dati relativi alle diverse aree mediche, offrendo un quadro aggiornato sulla distribuzione e le competenze dei professionisti. La banca dati è accessibile alle autorità sanitarie e agli operatori del settore, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse mediche nel paese.

È nata una nuova banca dati nazionale che raccoglie informazioni sui medici specialisti in Italia, organizzate per singola specializzazione. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Ministero della Salute, l’Istituto Nazionale di Statistica e il Co.Ge.A.P.S. e rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dell’informazione statistica sull’offerta di professionisti sanitari. La banca dati consente un’ analisi approfondita non solo del numero complessivo degli specialisti, ma anche della loro distribuzione per età, genere e area geografica di esercizio. Si tratta di informazioni fondamentali per la pianificazione sanitaria e per stimare il fabbisogno futuro di professionisti in base alle esigenze reali del sistema. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Nasce Klaro, la piattaforma IA che facilita l'accesso al credito delle piccole imprese italiane; Agricoltura italiana, nasce l’alleanza UniCredit-Agea per valutazioni creditizie più rapide e mirate; Nasce Banca Più, Alberto Di Tanno rileva Banca Privata Leasing; Nasce l’Osservatorio Nazionale sulla Nuova Economia Sociale e Civile.

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Quando l'energia del caffè incontra la bontà del cacao nasce questo CIAMBELLONE AL CAFFE' VARIEGATO AL CACAO...perfetto per una colazione da campioni. La ricetta la trovate nel primo commento. - facebook.com facebook

Nasce a Bergamo «Molte Fedi Kids», la prima edizione della rassegna culturale delle Acli dedicata alle nuove generazioni e alla comunità educante. x.com