Case all’estero | nasce la banca dati globale sugli immobili oltre confine

Con l’avvio di una nuova banca dati globale, il fisco italiano avrà ora uno strumento più efficace per controllare le proprietà immobiliari dei cittadini italiani all’estero. La piattaforma permette di incrociare i dati sulle case che italiani possiedono in diversi paesi, rendendo più semplice seguire i patrimoni oltre confine. È una svolta importante, che potrebbe cambiare il modo di gestire le verifiche fiscali sui patrimoni immobiliari italiani fuori dall’Italia.

Una svolta epocale nel tracciamento del patrimonio immobiliare italiano all’estero si concretizza con la nascita di una banca dati globale che permetterà al fisco di incrociare le informazioni sulle proprietà detenute da cittadini italiani in tutto il mondo. L’iniziativa, annunciata il 9 febbraio 2026, mira a contrastare l’evasione fiscale e a rendere più trasparente un settore da tempo considerato opaco, con un impatto potenziale significativo sulle finanze pubbliche e sulla capacità di accertamento del gettito. Per anni, gli immobili detenuti all’estero hanno rappresentato una sfida per le autorità fiscali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Case vacanza all’estero, con zero tasse sugli immobili Cipro è la nuova frontiera per chi vuole investireCipro è la nuova meta di chi intende comprare o affittare una casa all’estero. A rendere ambita l’isola è stata una ripresa dell’economia, che oggi può contare su numeri in crescita, un bilancio ... corriere.it

Casa, gli italiani la vogliono sempre più all’estero. Spagna leader con il 68% degli acquisti, crescono Francia e GreciaNel 2025 salgono a 37 mila gli italiani che comprano casa fuori dai confini. Il mercato resta solido ma si concentra su poche mete: domina la Spagna, seguono Francia e Grecia, mentre spariscono capita ... milanofinanza.it

