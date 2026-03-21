Acea celebra l' acqua | una maratona quotidiana tra sostenibilità e innovazione

Acea distribuisce ogni giorno 1,64 miliardi di litri di acqua potabile attraverso le proprie reti, una quantità che riempirebbe una piscina olimpionica ogni 2 minuti. La società si impegna a garantire un servizio costante e affidabile, sottolineando il suo ruolo nella gestione dell’acqua e nelle pratiche di sostenibilità e innovazione. La distribuzione quotidiana rappresenta un impegno continuo per mantenere il flusso di acqua alle utenze.

È come riempire una piscina olimpionica ogni 2 minuti. È la quantità di acqua potabile che Acea distribuisce ogni giorno attraverso le proprie reti: 1,64 miliardi di litri, pari a oltre 19.000 litri al secondo. Un flusso continuo che ogni giorno garantisce acqua di qualità a 11 milioni di cittadini, sostenendo la vita quotidiana delle città e dei territori in 8 regioni italiane. Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, è pronta a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua che quest’anno sarà in concomitanza della “ACEA Run Rome the Marathon”, di cui Acea è title sponsor, per sensibilizzare l’opinione pubblica e affrontare il tema dei cambiamenti climatici che sempre più hanno un forte impatto sulla crisi idrica globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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The Cup of the Last is not just an award. It’s a message. For four years, Acea Run Rome The Marathon, in collaboration with @athletica.vaticana, has celebrated those who, through sport, find the strength to rise again, to start over, to hope. Not the fastest, but t facebook