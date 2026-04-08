Nasce Fondazione Acea | acqua giovani e innovazione al centro della mission

È stata costituita ufficialmente una nuova fondazione dedicata alla promozione di progetti legati all’acqua, ai giovani e all’innovazione. La fondazione nasce all’interno di una delle principali aziende italiane che si occupa di gestione di reti e servizi nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. L’obiettivo dichiarato è di sostenere iniziative che coinvolgano queste aree, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle tecnologie innovative.

ACEA è una delle principali realtà industriali italiane specializzata nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. L’azienda è attiva da 116 anni, è il primo operatore idrico italiano, secondo in Europa e opera a livello internazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nasce Fondazione Acea: al centro acqua, giovani e innovazioneLa Fondazione Acea nasce con la missione principale di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, industriale e culturale dell’Azienda fondata a...

Torna la “Maratona dell'Acqua”: Acea sponsor della 31ª edizione della “Acea Run Rome The MarathonRoma, 13 marzo 2026 – La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in...

Si parla di: A Roma la grande azienda Acea lancia la sua Fondazione per l’arte e la cultura. L’intervista.

Nasce FONDAZIONE ACEA: al centro acqua, giovani e innovazioneLa Fondazione Acea nasce con la missione principale di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, industriale e culturale dell’Azienda ... iltempo.it

Acea, nasce la Fondazione: focus su acqua e giovaniPalermo (Acea): Fondazione Acea nasce come un laboratorio aperto che connette creatività, arte e responsabilità sociale d’impresa ... affaritaliani.it