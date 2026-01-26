Il premio come Miglior Film dell’anno è stato assegnato a una pellicola di Paul Thomas Anderson, riconosciuta dall’Online Film Critics Society. La vittoria evidenzia l’apprezzamento per un film che ha saputo distinguersi per la sua qualità narrativa e la regia. Questo riconoscimento rappresenta un’importante attestazione di valore nel panorama cinematografico del 2026.

Il lungometraggio diretto da Paul Thomas Anderson ha conquistato la categoria più ambita nell'edizione 2026 dei premi della critica online. Una battaglia dopo l'altra sta proseguendo la sua corsa verso gli Oscar conquistando nuovi premi: il film di Paul Thomas Anderson è stato infatti proclamato Miglior Film all'edizione 2026 degli Online Film Critics Society Awards. I peccatori, che ha ottenuto una cifra record di nomination ai premi dell'Academy, ha tuttavia dominato con 10 vittorie. I riconoscimenti ottenuti dai due avversari agli Oscar La lotta tra Una battaglia dopo l'altra e il film diretto da Ryan Coogler sta proseguendo in queste settimane dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2026, avvenuto alcuni giorni fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra è il Miglior Film dell'anno secondo l'Online Film Critics Society

