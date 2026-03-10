Arriva il robot che controlla e intrattiene cani e gatti quando sei via | prezzo e caratteristiche

Un nuovo robot è stato lanciato sul mercato, progettato per controllare e intrattenere cani e gatti durante l’assenza dei proprietari. Il dispositivo combina funzioni di monitoraggio e gioco, offrendo un modo per mantenere gli animali impegnati e rassicurati. Sono stati divulgati dettagli su prezzo e caratteristiche tecniche, senza però indicare i nomi delle aziende coinvolte.

Chi vive con un animale domestico conosce bene quella sensazione di dispiacere quando deve uscire di casa e lasciare il proprio amico a quattro zampe da solo. Proprio per rispondere a questa esigenza arriva anche in Italia Rola Mini, il nuovo robot intelligente sviluppato da Enabot pensato per monitorare e interagire con cani e gatti a distanza. Il dispositivo permette ai proprietari di restare in contatto con i propri animali anche quando si trovano lontani da casa, trasformando smartphone e robot in una sorta di presenza virtuale sempre attiva. Non a caso il prodotto è già disponibile anche tra le promozioni delle Amazon dedicate alle offerte di primavera.