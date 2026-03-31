Napoli- Pianura | alto impatto dei carabinieri Due le persone denunciate e un arresto

Nella zona di Napoli, i Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno svolto un servizio di controllo straordinario che ha coinvolto le aree di Pianura e Soccavo. Durante l’operazione, sono state denunciate due persone e un individuo è stato arrestato. L’attività rientra in un’attività di monitoraggio su strada condotta dalle forze dell’ordine.

I Carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nelle zone di Pianura e Soccavo.. Servizio di alto impatto per carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli. Nel mirino la zona di Pianura – Soccavo. Due le persone segnalate per uso personale di droga, due le persone denunciate e un arresto. Denunciato un 54enne che, dopo essersi rifiutato di sottoporti all’alcool test, è stato trovato in possesso di un coltello di 21 centimetri. Stesso epilogo per un 57enne denunciato per porto abusivo di armi. Addosso un coltello a scatto di 17 centimetri. A finire in manette per detenzione di droga fini si spaccio è V. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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