A Napoli, una donna di 59 anni è sotto indagine per aver sottratto 25.000 euro al figlio di 35 anni, che è invalido al 100 percento. La donna è accusata di aver maltrattato il figlio, infliggendogli sofferenze e sottraendogli denaro. Le autorità hanno disposto il suo accompagnamento con un braccialetto elettronico. L’indagine riguarda anche eventuali altri comportamenti di maltrattamento nei confronti del giovane.

A Napoli, una donna di 59 anni è finita sotto indagine per aver maltrattato il figlio di 35 anni, invalido al 100 percento, sottraendogli denaro e infliggendogli gravi sofferenze. Il provvedimento di divieto di avvicinamento, che prevede l’uso di un braccialetto elettronico, è stato disposto dal giudice Fabrizia Fiore lo scorso 2 aprile. L’uomo, assistito legalmente dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani, ha subito un costante attacco alla propria dignità. La madre lo avrebbe trattato come un peso inutile, affermando che non era suo figlio e che, per poter mangiare in casa, era tenuto a pagare. Queste aggressioni verbali e psicologiche hanno generato nel figlio reazioni fisiche concrete, tra cui episodi di vomito e stati d’ansia, rendendo la sua quotidianità insostenibile secondo quanto riportato nell’ordinanza giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, madre ruba 25mila euro al figlio disabile: braccialetto elettronico

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