Non sei mio figlio sei un fastidio | maltrattamenti a un disabile braccialetto elettronico per la madre

Una donna è stata posta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo essere stata accusata di aver rivolto pesanti insulti a un disabile, tra cui frasi come

"Non sei mio figlio, sei un fastidio, se vivi con me devi pagare per mangiare" e offese anche più gravi, tali, scrive il giudice, da infliggere una "sofferenza morale e psichica" spesso sfociata in reazioni di malessere fisico. È accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio invalido al 100%, la donna napoletana di 59 anni, a cui, su richiesta dalla Procura partenopea (pm Valeria Vinci il procuratore aggiunto Falcone, coordinatore delle IV sezione) il giudice ha fatto notificare un divieto di avvicinamento (con un braccialetto elettronico) nel quale gli inquirenti contestano anche l'estorsione aggravata e il peculato. Secondo... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Maltrattamenti in famiglia: madre e figlio chiusi a chiave per paura, uomo allontanato e sottoposto a braccialetto elettronicoIl provvedimento è stato eseguito dagli uomini della Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale...

Offese al figlio disabile: ‘Sei un fastidio e devi pagare’. Interviene il giudiceTempo di lettura: 2 minuti“Non sei mio figlio, sei un fastidio, se vivi con me devi pagare per mangiare” e offese anche più gravi, tali, scrive il...

Argomenti più discussi: Gf Vip, Ibiza Altea si scusa ma le donne non la perdonano: va al televoto; Dopo 65 anni di matrimonio, ho aperto il cassetto chiuso a chiave di mio marito.

Offende il figlio disabile: Sei un fastidio e devi pagare. Divieto di avvicinamento per una donna napoletanaIl Tribunale di Napoli ha disposto il divieto di avvicinamento al figlio disabile per una donna di 59 anni. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti anche prelievi che la donna avrebbe fatto ... fanpage.it

Offese al figlio disabile 'sei un fastidio e devi pagare', interviene il giudiceNon sei mio figlio, sei un fastidio, se vivi con me devi pagare per mangiare e offese anche più gravi, tali, scrive il giudice, da infliggere una sofferenza morale e psichica spesso sfociata in re ... ansa.it

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