Napoli incidente choc a centauro in zona ospedaliera | sangue a terra

Questa sera, nell’area collinare di Napoli, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un centauro. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ospedale Cardarelli, dove sono stati rinvenuti tracce di sangue a terra. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Brutto incidente stradale, questa sera, nell’area collinare di Napoli. A quanto si apprende, un centauro è rimasto ferito nei pressi dell’ospedale Cardarelli, per cause da accertare. Sul posto la sezione infortunistica della Polizia municipale. Testimoni riferiscono che, accanto ad uno scooter riverso sul selciato, c’era il casco verosimilmente usato dal guidatore. Qualche metro prima, era visibile una pozza di sangue. La persona è stata soccorsa e condotta in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 18.50. In Consiglio Regionale risuonano le parole di mamma Patrizia: “Verità per. LIVE Caso Monaldi, il Consiglio regionale rompe il silenzio sulla morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, incidente choc a centauro in zona ospedaliera: sangue a terra Incidente tra auto e scooter, centauro finisce a terra / FOTOIncidente questa mattina inotorno alle 11 in pieno centro a Firenze, in via Cesare Battisti, tra piazza San Marco e piazza Santissima Annunziata,... Leggi anche: Napoli, incidente in Tangenziale: ferito centauro, traffico in tilt Si parla di: Vermi nelle uova di cioccolato. Ai bambini. Buona Pasqua Irpinia. Napoli, c’è un video choc dell’investimento mortale di corso Garibaldi. Il conducente è recidivoNapoli - C'è un video choc dell'investimento di corso Garibaldi che l'altra sera ha causato la morte di due sorelle ucraine al corso Garibaldi a Napoli. Sono ... cronachedellacampania.it Donne travolte e uccise a Napoli, il video choc «Alcol, cocaina e cellulare mentre sfrecciava in auto»Non solo alcol, anche cocaina. Era al volante, ma privo di lucidità. Aveva bevuto e aveva sniffato. Poi si era messo al volante, alla guida di una Mercedes presa a noleggio. Ha percorso ... ilmattino.it