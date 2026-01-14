Napoli incidente in Tangenziale | ferito centauro traffico in tilt
Nella Tangenziale di Napoli, un incidente ha coinvolto un centauro in direzione Capodichino, vicino all’uscita Vomero. L’incidente ha causato ferite al motociclista e ha provocato rallentamenti e congestione nel traffico. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali deviazioni e di pianificare eventuali percorsi alternativi.
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente sulla Tangenziale di Napoli, ferito un centauro. Il sinistro in direzione Capodichino, all’altezza dell’uscita Vomero. Sul posto un’autoambulanza e una pattuglia della Polizia Stradale. Forti rallentamenti sulla circolazione del traffico. Il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale. Il mezzo a due ruote è riverso a terra, in attesa di essere rimosso. Rilievi sono in corso, per accertare la dinamica dell’incidente. Il mezzo a due ruote è riverso a terra. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
