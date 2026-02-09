Verona anziano 80enne scomparso | ricerche in corso dopo l’ultimo avvistamento vicino a Migross Famiglia in appello

Una famiglia di Verona è in allarme da due giorni. Sergio Perina, un uomo di 80 anni, è scomparso all’alba di sabato scorso dal quartiere Sacra Famiglia. Le ricerche sono in corso, con l’ultimo avvistamento vicino a un supermercato Migross. La famiglia spera in una buona notizia, mentre le forze dell’ordine continuano a cercarlo.

Una profonda apprensione avvolge una famiglia veronese da due giorni, mentre si cerca disperatamente Sergio Perina, un ottantenne scomparso dopo essito uscito di casa all’alba di sabato 7 febbraio nel quartiere Sacra Famiglia di Verona. L’uomo, alto 170 centimetri e dal peso di 75 chili, è stato visto l’ultima volta nelle vicinanze del supermercato Migross in via Scuderlando, intorno alle 8:30 del mattino, e da allora non ha più dato sue notizie. La famiglia ha lanciato un appello sui social media, chiedendo a chiunque possa avere informazioni di contattarli immediatamente o le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Verona Anziano

Da oltre un mese, Elia Rosa, 33 anni, è scomparso dalla sua abitazione a Tor Marancia, nel Lazio.

Lucrezia Pula, 16 anni, è scomparsa da Morimondo il 17 dicembre.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Verona Anziano

Argomenti discussi: Anziano esce di casa all'alba e scompare: ore di angoscia a Sacra Famiglia.

Verona, 80enne scomparso nel nulla: il grido d’aiuto della famiglia sui socialScomparso sabato mattina a Verona: l'appello sui social per l'80enne Sergio Perina il cui ultimo avvistamento è stato a Castel d'Azzano. Il potere della ... giornaleadige.it

Ottantenne scompare dopo essere uscito all’alba: l’ultimo avvistamentoAppello per il ritrovamento di un 80enne: l'uomo è scomparso a Verona, e da sabato mattina non si hanno sue notizie ... veronaoggi.it

++ CONTROLLI DELLA SOSTA, DOVE SONO GLI ACCERTATORI QUESTA SETTIMANA ++ https://www.veronaoggi.it/verona/controlli-sosta-dove-parcheggiare-verona-questa-settimana-8-febbraio-2026/ #verona #veronaoggi facebook