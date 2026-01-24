Il Napoli si sta preparando ad aggiungere un nuovo esterno offensivo alla rosa, in risposta alla partenza di Lang e all'infortunio di Neres. Tra i candidati ci sono Sancho, Maldini e Boga, con Manna impegnato nella scelta più adatta alle esigenze della squadra. L'obiettivo è rafforzare l’attacco e garantire maggiori soluzioni offensive per la stagione in corso.

Manna è alla ricerca di un altro esterno offensivo. Data la partenza di Lang e l’infortunio occorso a Neres, il Napoli dovrà completare quel reparto. Oltre a Giovane che sarà disponibile già domani sera a Torino, si puntano alcuni nomi di spicco, tra cui sicuramente il più interessante o quanto meno esperto è Jadon Sancho. Manna alla caccia di un altro esterno offensivo: ci sono Sancho e Boga. Si legge così sul Corriere dello Sport: “Sono giorni di riflessione, perché il Napoli – Giovane a parte – prenderà un altro attaccante esterno. Con le partenze di Lucca e Lang, il reparto va rinforzato: serve un giocatore pronto subito . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli prenderà un altro esterno offensivo: Manna diviso tra Sancho, Maldini e Boga

Corriere dello Sport: “Napoli, caccia all’esterno: Abde, Boga e Sancho nella short list di Conte”Il mercato estivo prosegue con attenzione da parte del Napoli, che valuta diversi profili per rinforzare la rosa.

Napoli, anche Sancho e Boga in lista per sostituire LangIl Napoli sta valutando possibili sostituti per Noa Lang, prossimo a trasferirsi in prestito al Galatasaray con diritto di riscatto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: #Olivera vuole giocare di più, potrebbe lasciare il #Napoli a gennaio: su di lui il #NottinghamForest (Pedullà) Pedullà: Il #Forest potrebbe presto presentarsi con un’offerta importante. Per #Lucca il Pisa è in pressing e presto il calciatore prenderà una decision; Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di Manna; Le notizie di calciomercato del 22 gennaio 2026: Lucca e Lang lasciano Napoli e la Serie A; Perché il Napoli prende Giovane: dalla cessione di Lang all'infortunio di Neres, il ruolo con Conte.

Perché il Napoli prende Giovane: dalla cessione di Lang all'infortunio di Neres, il ruolo con ConteIl Napoli ha messo la freccia per Giovane Santana, gioiello del Verona: l'attaccante brasiliano prenderà il posto di Lang nella rosa di Conte. msn.com

Il Napoli vuole cambiare in attacco: i nomi nuovi sono En-Nesyri e Marcos LeonardoL’ ultima idea del Napoli arriva da lontano, con uno sguardo rivolto al Marocco e un orecchio ben teso verso la Turchia. Sul tavolo della direzione sportiva è finito il nome di Youssef En-Nesyri, 28 a ... msn.com

Il Napoli avanza dritto per prendere #Giovane: parti più vicine - facebook.com facebook