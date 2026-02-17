Aurelio De Laurentiis ha partecipato a un’audizione sulla presenza della criminalità organizzata nel calcio, dopo aver ricevuto un invito dalla Commissione Antimafia. Durante l’incontro, ha detto che l’esame è andato bene, ma ha evitato di parlare di Napoli e di Giuseppe Conte. Il presidente del Napoli ha preferito concentrarsi sulle questioni più generali e ha evitato discussioni sulle sue relazioni con alcuni politici o città.

"> Audizione di Aurelio De Laurentiis: Focus sulle Infiltrazioni Mafiose nel Calcio. Il presidente dell’SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato oggi a un’importante audizione presso Palazzo San Macuto, in seno alla Commissione Antimafia. L’incontro, iniziato alle 8.30 e durato circa un’ora, ha avuto come tema centrale l’analisi delle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e i legami tra criminalità organizzata e società sportive. Uscendo dall’audizione, De Laurentiis ha dichiarato: “È andata bene”, evitando di rispondere a una domanda riguardante possibili interazioni con Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis sulla Commissione Antimafia: “È andata bene”, ma evita Napoli e Conte.

Questa mattina, Aurelio De Laurentiis è arrivato a Palazzo San Macuto per la sua audizione in Commissione Antimafia.

Aurelio De Laurentiis è arrivato stamattina alla Camera, dove è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per circa un’ora.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.