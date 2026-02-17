De Laurentiis sulla Commissione Antimafia | È andata bene ma evita Napoli e Conte
Aurelio De Laurentiis ha partecipato a un’audizione sulla presenza della criminalità organizzata nel calcio, dopo aver ricevuto un invito dalla Commissione Antimafia. Durante l’incontro, ha detto che l’esame è andato bene, ma ha evitato di parlare di Napoli e di Giuseppe Conte. Il presidente del Napoli ha preferito concentrarsi sulle questioni più generali e ha evitato discussioni sulle sue relazioni con alcuni politici o città.
Audizione di Aurelio De Laurentiis: Focus sulle Infiltrazioni Mafiose nel Calcio. Il presidente dell'SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato oggi a un'importante audizione presso Palazzo San Macuto, in seno alla Commissione Antimafia. L'incontro, iniziato alle 8.30 e durato circa un'ora, ha avuto come tema centrale l'analisi delle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e i legami tra criminalità organizzata e società sportive. Uscendo dall'audizione, De Laurentiis ha dichiarato: "È andata bene", evitando di rispondere a una domanda riguardante possibili interazioni con Antonio Conte.
Oggi in Commissione Antimafia il procuratore De Luca ha messo la parola fine alla cosiddetta “pista nera” su Capaci e via D’Amelio: ricostruzioni fantasiose, basate su dichiarazioni inattendibili. Basta narrazioni costruite ad hoc. Ora chiarezza sulle fonti di Re x.com