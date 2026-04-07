Calcio Napoli De Laurentiis apre alla Nazionale | Conte ct? Se me lo chiedesse direi di sì

Durante un evento a Los Angeles, il presidente di una squadra di calcio ha parlato della possibilità di vedere un ex allenatore sulla panchina nazionale, affermando che se fosse richiesto, risponderebbe positivamente. Ha anche evidenziato la necessità di una Federazione più strutturata. La dichiarazione arriva in un momento di discussioni sui futuri allenatori della nazionale italiana.

Il presidente del Calcio Napoli, a Los Angeles per la premiere di “Ag4ain”, non chiude alla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina azzurra, ma sottolinea la necessità di una Figc più organizzata. Aurelio De Laurentiis non esclude un futuro di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana. Il presidente del Calcio Napoli, intervenuto a Los Angeles durante la presentazione del documentario “Ag4ain”, dedicato al quarto scudetto degli azzurri, ha risposto così a una domanda sul possibile approdo del tecnico in azzurro. “Se darei Conte alla Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso di sì – ha spiegato De Laurentiis a CalcioNapoli24. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, De Laurentiis apre alla Nazionale: “Conte ct? Se me lo chiedesse direi di sì” Conte CT della Nazionale? De Laurentiis apre: «Se me lo chiedesse direi di sì»di Redazione Inter News 24Conte ct della Nazionale? De Laurentiis commenta da Los Angeles le voci sul futuro del tecnico azzurro e lancia la sfida... De Laurentiis: «Conte alla Nazionale? Se me lo chiedesse non direi di no»Aurelio De Laurentiis è pronto a lasciar andare Antonio Conte in caso di chiamata come allenatore della Nazionale. Temi più discussi: Cosa può dare De Laurentiis al calcio italiano: è uno dei pochi innovatori, ma anche il suo metodo ha una macchia; Napoli-Milan, De Laurentiis non sarà presente al Maradona: il motivo – Rep; Napoli, De Laurentiis: Nel calcio bisogna resettare e non avere paura e vergogna di ripartire da zero; Il retroscena su Napoli-Milan: dove la guarderà il presidente De Laurentiis. De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sìDopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ... fanpage.it Sabatini a Mediaset sgancia una bomba sul Bari Calcio: «Conte potrebbe lasciare il Napoli solo se De Laurentiis avrà una proroga alla multiproprietà del Bari»Il giornalista sportivo ospite della trasmissione Pressing riferisce quella che ritiene essere una notizia non nota nemmeno a De Laurentiis sull'eventuale impegno di Conte con la Nazionale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Aurelio De Laurentiis, da Los Angeles, ha rilasciato un'intervista a Raffarispo, influencer e Calcio Napoli Club USA: Come stai Abbiamo vinto con il Milan, quindi sto molto bene. Questa é la tua terra Hollywood, cosa significa per te unire Hollywood e Napoli - facebook.com facebook #Calcio, #Napoli vince ed è secondo, #Conte lusingato dalla Nazionale Al Maradona finisce 1-0 con il #Milan, segna Politano x.com