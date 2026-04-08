Napoli come sta Hojlund? Le ultime verso la sfida contro il Parma

Rasmus Hojlund sarà disponibile per la partita del Napoli contro il Parma, dopo aver saltato l’ultima sfida contro il Milan a causa di un attacco influenzale. La sua assenza aveva destato preoccupazione tra i tifosi e i membri della squadra. Ora, il giocatore si sta riprendendo e si prepara a essere in campo per il prossimo impegno ufficiale. La sua presenza sarà valutata nelle ultime ore prima del fischio d’inizio.

Rasmus Hojlund sarà recuperato per la trasferta del Napoli a Parma dopo l’assenza forzata contro il Milan per un attacco influenzale. L’attaccante danese torna disponibile. Hojlund e il Milan: l’influenza che non compromette Parma. L’influenza che ha costretto Hojlund al forfait nella sfida contro i rossoneri non si trasformerà in un problema cronico. Secondo Repubblica, “i tempi di recupero non si estenderanno ulteriormente” e il calciatore ha ricevuto il riposo necessario per smaltire completamente il virus. Gli azzurri contano di ritrovare il proprio attaccante in condizioni normali già dalla prossima uscita di campionato. Il programma è definito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, come sta Hojlund? Le ultime verso la sfida contro il Parma Leggi anche: Yildiz titolare contro la Lazio? Il turco sta recuperando dall’infortunio di Parma. Le ultime sulle sue condizioni Verso Napoli-Milan, come sta Anguissa? Le ultimeFrank Zambo Anguissa torna titolare nel Napoli per la sfida al Milan dopo il recupero fisico. Temi più discussi: Calcio: Hojlund indisponibile, Napoli senza di lui con il Milan; Hojlund salta Napoli-Milan: il motivo dell'assenza e chi lo sostituisce; FLASH – Napoli, ecco il motivo dello stop di Hojlund: decisione presa in vista del Milan; Hojlund salta Napoli-Milan per un virus intestinale, Conte costretto a reinventare l’attacco. Come sta Hojlund? Le ultime in vista del ParmaUn segnale positivo per Conte, che potrebbe ritrovare presto una pedina importante in vista del finale di stagione. tuttonapoli.net Napoli: i nuovi tempi di recupero per Rrahmani, Di Lorenzo, Neres, Vergara e HojlundInfortunati Napoli - Archiviata la vittoria contro il Milan arrivata nel turno da poco concluso, il Napoli avrà due obiettivi ... fantamaster.it Il retroscena: #Napoli, quel sondaggio con De Zerbi prima del #Tottenham. E #Italiano… x.com Prosegue l'opera di liberazione dai rifiuti #Napoli - facebook.com facebook