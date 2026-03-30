Verso Napoli-Milan come sta Anguissa? Le ultime

Frank Zambo Anguissa torna in campo titolare nel Napoli per la partita contro il Milan, dopo aver completato il percorso di recupero fisico. Le ultime sessioni di allenamento, che includevano doppie sedute, hanno permesso al centrocampista camerunense di ripristinare la condizione ottimale.

Frank Zambo Anguissa torna titolare nel Napoli per la sfida al Milan dopo il recupero fisico. Le doppie sedute hanno riportato il centrocampista camerunense ai massimi livelli di brillantezza e intensità. Anguissa: le sedute intensive hanno funzionato. Il numero 99 azzurro ha accusato un calo evidente nelle ultime settimane, ma il lavoro intenso a Castel Volturno ha prodotto risultati tangibili. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le doppie sedute di allenamento hanno permesso ad Anguissa di ritrovare la giusta condizione fisica. Antonio Conte avrà così a disposizione uno dei pilastri della mediana napoletana per la gara contro i rossoneri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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