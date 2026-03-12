A Roma il Premio Giornalistico Internazionale Argil | Italian Excellence Award

Martedì 17 marzo 2026 alle 15.30 si svolgerà a Roma il Premio Giornalistico Internazionale Argil, noto anche come Italian Excellence Award. L’evento si terrà nella Sala della Protomoteca, un luogo di grande importanza storica e culturale. La cerimonia riunirà professionisti del settore giornalistico provenienti da diversi paesi, con l’obiettivo di riconoscere eccellenze nel campo dell’informazione.

Si terrà martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.30, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del “Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award”, appuntamento dedicato alle eccellenze italiane che contribuiscono a promuovere nel mondo talento, creatività e visione internazionale. L'iniziativa è promossa dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia e organizzato e diretto da Manuela Biancospino, Consigliera dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio. Un contesto in cui il giornalismo assume un ruolo centrale attraverso il racconto di progetti e valori che rappresentano il meglio del Paese, il Premio ARGIL non è soltanto una celebrazione, ma anche un'importante occasione di confronto tra uomini e donne della comunicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

