Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, verrà mostrato un episodio in cui una fotografia imbarazzante coinvolge il personaggio di Nadir Kiliç, interpretato da Hakan Karahan. La scena si concentra sulla reazione del personaggio di fronte alla volontà di nascondere l’immagine, che mette in discussione la sua privacy. La vicenda si inserisce nella trama della serie turca trasmessa dalla rete italiana.

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© Davidemaggio.it - Nadir, l’en travesti di Forbidden Fruit

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