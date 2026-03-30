Forbidden Fruit anticipazioni 30 marzo | Nadir diventa socio di Halit

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato alle 14 su Canale 5, si scopre che Nadir diventa socio di Halit. La puntata del 30 marzo presenta questo sviluppo nella trama, approfondendo la relazione tra i due personaggi. La serie turca continua a essere trasmessa nel consueto orario pomeridiano, offrendo nuovi eventi e cambiamenti nella storyline.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento alle 14.10 con Forbidden Fruit, la soap turca in onda tutti i giorni su Canale 5. Nell' episodio di lunedì 30 marzo Ender incontrerà Nadir che le offrirà un ruolo di grande importanza nell'azienda di Halit: l'uomo infatti, è riuscito ad acquistare una quota e diventare suo socio alla pari. Intanto Yildiz trova una tata per il suo bambino, e ci riesce ricorrendo a uno stratagemma che le consentirà di risparmiare parecchi soldi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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