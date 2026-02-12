Forbidden Fruit Anticipazioni | Perché Nadir vuole vendicarsi di Halit?

Sahika torna a Istanbul con un piano di vendetta che coinvolge Nadir. I due vogliono colpire Halit e non si danno pace finché non raggiungono il loro scopo. La situazione si fa sempre più tesa, e i colpi di scena non si fanno attendere.

Sahika è tornata a Istanbul con un obiettivo oscuro. Dietro il suo piano c’è Nadir: ecco perché vogliono annientare Halit. Il ritorno di Sahika a Istanbul, nelle nuove puntate della celebre serie turca Forbidden Fruit, non è affatto casuale. Dietro la sua ricomparsa si cela una figura oscura e determinata: Nadir. Uomo potente, enigmatico e spietato, Nadir sembra avere un solo obiettivo: la distruzione di Halit Argun. E la pedina più importante del suo piano si chiama Sahika, la sorella di Kaya, che agisce in incognito sotto i suoi ordini. Sahika, una donna letale al servizio della vendetta. Mentre Halit si illude di avere tutto sotto controllo, Sahika lo circuisce con un piano ben orchestrato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Domani, 5 febbraio, i fan di Forbidden Fruit scopriranno cosa accadrà ai loro personaggi preferiti.

Anticipazioni Forbidden Fruit del 19 dicembre: Mustafa insiste per ottenere i soldi di Halit, ma Yildiz interviene e lo allontana.

