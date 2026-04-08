Alle 20.30 si svolge la partita di volley tra Civitanova e Verona, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Nel frattempo, il match tra Galatasaray e Chieri si conclude con una vittoria per 3-1 a favore delle turche, in una competizione europea di livello. La sfida, valida per la Cev Cup 2026, vede protagoniste le atlete di entrambe le squadre, con alcune giocatrici che si sono distinte nel corso dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 21.00 La top scorer dell’incontro è Ilkin Aydin che ha messo a segno 15 punti. La capitana della squadra turca ha giocato una partita in crescendo, dopo un primo set sottotono. 20.58 Qualche rimpianto per Chieri che ha vinto il primo ed è andata in vantaggio nel secondo parziale. Le piemontesi sono calate con il passare dei minuti subendo la rimonta nel secondo e accusando il colpo nei due set successivi 20.56 18-25 Mani out di Sylla: il Galatasaray vince 3-1 e conquista la Coppa Cev. Rientra Nervini al posto di Bah 18-24 Errore al servizio di Bah. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 3-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: trionfo europeo per Sylla e compagne

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LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri, Cev Cup 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.

Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Finale, ritorno | Galatasaray Daikin Istanbul - Reale Mutua Fenera Chieri '76 CEV Cup (F); Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match.

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Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it

È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook

Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com