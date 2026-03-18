Il Galatasaray Istanbul ha raggiunto la finale della CEV Cup di pallavolo femminile, seconda competizione europea per importanza. Myriam Sylla, top scorer della squadra, si è distinta durante le gare, contribuendo alla qualificazione. La squadra turca avrà l’opportunità di contendere il titolo in questa competizione continentale.

Il Galatasaray Istanbul si è qualificato alla finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League. Le giallorosse hanno sbrigato agevolmente la pratica Voluntari 2005: dopo la vittoria per 3-0 di fronte al proprio pubblico nel match d’andata, la compagina turca si è ripetuta nel confronto di ritorno giocato a Bucarest (Romania) contro le ragazze di Giovanni Caprara e ha dettato legge per 3-0 (25-13; 25-10; 25-8), meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo. Il sodalizio di coach Alberto Bigarelli, che è subentrato da qualche settimana a Massimo Barbolini, avrà la possibilità di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Myriam Sylla in finale di CEV Cup! Top scorer scatenata, chance per vincere in Europa con il Galatasaray

Articoli correlati

Myriam Sylla a riposo in Europa, il Galatasaray passeggia in CEV CupMyriam Sylla non è scesa in campo in occasione dell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea...

Myriam Sylla a riposo in Europa, il Galatasaray di Barbolini avanza in CEV CupIl Galatasaray ha sconfitto il Roeselare per 3-1 (25-16; 24-26; 25-21; 25-17) e si è qualificato ai playoff della CEV Cup di volley femminile, la...

Approfondimenti e contenuti su Myriam Sylla

Temi più discussi: Myriam Sylla brillante in CEV Cup: tabellino di rispetto, il Galatasaray ipoteca la finale europea; Alessia Orro e Myriam Sylla, riposo in chiusura di regular season. Ora i playoff in Turchia, con missioni europee; La Turchia conquista il volley femminile: sfida aperta all'Italia; L’Antonio Carraro Imoco torna a giocare in Champions League: alle 20 la sfida al Mladost Zagabria.

Alessia Orro e Myriam Sylla, riposo in chiusura di regular season. Ora i playoff in Turchia, con missioni europeeSi è conclusa la regular season della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti ha ... oasport.it

Myriam Sylla brillante in CEV Cup: tabellino di rispetto, il Galatasaray ipoteca la finale europeaIl Galatasaray Istanbul ha sconfitto il Voltuntari 2005 con un perentorio 3-0 (25-14; 25-15; 25-19) nella semifinale d'andata della CEV Cup di volley ... oasport.it

Il riposo finale di Alessia Orro e Myriam Sylla: com'è finita la regular season in Turchia, ora i playoff e i grandi obiettivi europei facebook