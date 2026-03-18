Myriam Sylla in finale di CEV Cup! Top scorer scatenata chance per vincere in Europa con il Galatasaray
Il Galatasaray Istanbul ha raggiunto la finale della CEV Cup di pallavolo femminile, seconda competizione europea per importanza. Myriam Sylla, top scorer della squadra, si è distinta durante le gare, contribuendo alla qualificazione. La squadra turca avrà l’opportunità di contendere il titolo in questa competizione continentale.
Il Galatasaray Istanbul si è qualificato alla finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League. Le giallorosse hanno sbrigato agevolmente la pratica Voluntari 2005: dopo la vittoria per 3-0 di fronte al proprio pubblico nel match d’andata, la compagina turca si è ripetuta nel confronto di ritorno giocato a Bucarest (Romania) contro le ragazze di Giovanni Caprara e ha dettato legge per 3-0 (25-13; 25-10; 25-8), meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo. Il sodalizio di coach Alberto Bigarelli, che è subentrato da qualche settimana a Massimo Barbolini, avrà la possibilità di... 🔗 Leggi su Oasport.it
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