Mutui lievitano le cifre richieste | per gli aretini non bastano 120mila euro

In Toscana, le richieste di mutui sono in aumento, con cifre più alte rispetto al passato. Per chi vive nella provincia di Arezzo, ora non basta più chiedere 120 mila euro, perché le banche richiedono somme maggiori. Il primo trimestre del 2026 si è aperto con numeri in crescita, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Facile. La tendenza riflette una maggiore domanda di finanziamenti per l’acquisto di immobili.

Aumenta la richiesta dei mutui in Toscana. Il 2026 si è aperto positivamente: secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto nelle province toscane è aumentato del 3% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 143.502 euro. A crescere è acnhe il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Nel casertano sempre più richieste di mutui: finanziamenti medi oltre i 120mila euroIl 2025 si chiude con segnali incoraggianti per il mercato dei mutui in Campania e, in particolare, per la provincia di Caserta, che si conferma uno... Leggi anche: Mutui 2026, Rimini tra le province con richieste più alte: oltre i 147 mila euro Mutui, lievitano le cifre richieste: per gli aretini non bastano 120mila euroA crescere è acnhe il valore medio dell’immobile acquistato con un mutuo: nel primo bimestre del 2026 è arrivato 220.210 (+3%). In calo, invece, l’età media dei richiedenti, che passa dai 41 anni e ... arezzonotizie.it Mutui: in Toscana 143.000 euro la richiesta media (+3%)Arezzo, 7 aprile 2026 – Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi del 2026 l’importo medio richiesto in provincia di Arezzo per un mutuo è stato pari a 121.514 euro. Arezzo è ... lanazione.it