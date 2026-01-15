Nel casertano sempre più richieste di mutui | finanziamenti medi oltre i 120mila euro

Nel 2025, la provincia di Caserta si distingue per l'incremento delle richieste di mutui, con finanziamenti medi superiori ai 120mila euro. Il mercato immobiliare locale mostra segnali di crescita e stabilità, confermando l'interesse di cittadini e investitori verso il settore. Questi dati riflettono un contesto favorevole per chi desidera acquistare casa o investire nel territorio campano.

Il 2025 si chiude con segnali incoraggianti per il mercato dei mutui in Campania e, in particolare, per la provincia di Caserta, che si conferma uno dei territori più dinamici della regione per numero di richieste e valore degli immobili finanziati. A fotografare l’andamento è l’Osservatorio di. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

