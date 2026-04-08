Nei primi due mesi del 2026, nel Lazio, l’importo medio richiesto per i mutui ha raggiunto i 153.693 euro, con un aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A guidare questa tendenza sono i giovani che si rivolgono alle banche per ottenere prestiti, contribuendo a un cambio di dinamica nel mercato dei mutui della regione.

L’importo medio dei mutui richiesti nel Lazio ha raggiunto i 153.693 euro nei primi due mesi del 2026, segnando una crescita dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il mercato creditizio regionale si apre con segnali di dinamismo, caratterizzati da un ringiovanimento dell’utenza e da una ridefinizione delle strategie di finanziamento. I dati raccolti tra gennaio e febbraio mostrano un calo dell’età media di chi cerca un prestito, che scende a 40 anni rispetto ai 42 registrati nel primo bimestre del 2025. Parallelamente, si osserva una flessione del valore degli immobili oggetto di richiesta, che scende a 237.278 euro, registrando un decremento del 2%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mutui Lazio: i giovani tornano a chiedere prestiti, Roma guida

Lazio: Mutui a 40 anni e con contratto a tempo indeterminato, l’accesso alla casa sempre più difficile per i giovani.Comprare casa nel Lazio è diventato un percorso sempre più arduo, riservato a chi ha superato i 40 anni e può vantare un contratto di lavoro stabile.

Mutui: il tasso scende al 3,42% e i prestiti cresconoIl mercato dei mutui residenziali in Italia registra un rallentamento dei costi del denaro, con il tasso medio che scende al 3,42% a febbraio 2026.

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