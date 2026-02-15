Lazio | Mutui a 40 anni e con contratto a tempo indeterminato l’accesso alla casa sempre più difficile per i giovani
A causa delle nuove regole sui mutui, i giovani nel Lazio devono ora avere più di 40 anni e un contratto a tempo indeterminato per ottenere un finanziamento. Questa misura rende più complicato per i giovani accedere alla casa, soprattutto perché molte giovani coppie lavorano con contratti precari o da tempo inferiore a quattro decenni.
Mutui nel Lazio: Superare i 40 anni e avere un contratto a tempo indeterminato, la nuova norma per comprare casa. Comprare casa nel Lazio è diventato un percorso sempre più arduo, riservato a chi ha superato i 40 anni e può vantare un contratto di lavoro stabile. Un’analisi di Kìron Partner SpA, società del Gruppo Tecnocasa, rivela che l’età media dei mutuatari nella regione è di 40,7 anni, con oltre l’85% dei finanziamenti concessi a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o pensionati. Questa tendenza crescente mette a rischio l’accesso alla proprietà per le nuove generazioni e per chi non può dimostrare una solida stabilità economica.🔗 Leggi su Ameve.eu
Contratto a tempo indeterminato per 22 Oss, nuova stabilizzazione alla Asl Lanciano Vasto Chieti
La Asl Lanciano Vasto Chieti ha avviato la stabilizzazione di 22 operatori socio sanitari attraverso un contratto a tempo indeterminato, in conformità con le norme post Covid.
Asp, tre nuove immissioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato
L’Asp di Palermo annuncia tre nuove assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
