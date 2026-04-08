Mutui ipotecari INPS esaurite le risorse 2026 | scattano graduatorie mensili
L’INPS ha annunciato che le risorse disponibili per i mutui ipotecari destinati agli iscritti alla Gestione Unitaria si sono esaurite per il 2026. In risposta, sono state pubblicate le nuove graduatorie mensili per accedere ai mutui. L’ente ha diffuso un avviso ufficiale che dettaglia le modalità di consultazione e le tempistiche di aggiornamento delle posizioni dei richiedenti.
L’INPS ha comunicato la pubblicazione dell’avviso relativo alle graduatorie per i mutui ipotecari destinati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La nota, diffusa sul portale istituzionale, segnala che l’elevato numero di domande presentate ha già assorbito oltre il 90% delle risorse finanziarie previste per il 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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