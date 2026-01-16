Graduatorie GPS 2026 | si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto Tutte le info
Le graduatorie GPS 2026 rappresentano un passo importante per gli insegnanti interessati. La domanda sarà presentata anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. L'Ordinanza, prevista a febbraio, definirà le modalità di aggiornamento e inserimento per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Di seguito, tutte le informazioni utili per orientarsi nel processo di iscrizione e aggiornamento.
Graduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l’Ordinanza che disciplinerà l’aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 202627 e 202728. Attenzione: sarà possibile aggiornare anche le graduatorie di istituto, con l’indicazione di max 20 scuole per classe di concorsoposto di insegnamento. Terza fascia: comprende i docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia (sia secondaria, sia infanzia e primaria) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: GPS Graduatorie 2026/28 vecchie e nuove regole: requisiti di accesso, domanda, info per le supplenze. Lalla vi spiegherà tutto nella newsletter “Diventare insegnanti”
Leggi anche: GPS Graduatorie 2026/28 vecchie e nuove regole: requisiti di accesso, domanda, info per le supplenze. Lalla vi spiegherà tutto nella newsletter “Diventare insegnanti”
Gps 2026, quando aprono? Il punto dell’esperto sulla situazione - 28, tutte le novità sulla compilazione della domanda” insieme agli esperti Lucio Ficara e Salvatore Pappala ... tecnicadellascuola.it
Graduatorie GPS e supplenze 2026 - Il 26 novembre presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuto l’ultimo incontro sullo schema di Ordinanza Ministeriale relativo alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle ... rietinvetrina.it
Graduatorie GPS 2026-2028: tutte le novità e le modifiche in arrivo - Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente presentato ai sindacati la bozza per la riapertura e l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative al biennio 2026- informazionescuola.it
Breaking news: Il sistema delle graduatorie del semestre filtro di Medicina NON premia il merito! Ecco come funziona: La graduatoria è divisa in “fasce”: ogni fascia ha un bonus fisso, che può penalizzare chi ha voti alti ma non rientra nelle fasce più alte. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.