Graduatorie GPS 2026 | si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto Tutte le info

Le graduatorie GPS 2026 rappresentano un passo importante per gli insegnanti interessati. La domanda sarà presentata anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. L'Ordinanza, prevista a febbraio, definirà le modalità di aggiornamento e inserimento per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Di seguito, tutte le informazioni utili per orientarsi nel processo di iscrizione e aggiornamento.

Graduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l'Ordinanza che disciplinerà l'aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 202627 e 202728. Attenzione: sarà possibile aggiornare anche le graduatorie di istituto, con l'indicazione di max 20 scuole per classe di concorsoposto di insegnamento. Terza fascia: comprende i docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia (sia secondaria, sia infanzia e primaria) .

Leggi anche: GPS Graduatorie 2026/28 vecchie e nuove regole: requisiti di accesso, domanda, info per le supplenze. Lalla vi spiegherà tutto nella newsletter “Diventare insegnanti”

