Country House Villadorata | il futuro dell’ hospitality parla siciliano

Country House Villadorata rappresenta un esempio di ospitalità autentica in Sicilia, puntando su un’offerta che valorizza il turismo slow e le esperienze genuine. La struttura si trova in una zona che permette ai visitatori di immergersi nella natura e nella cultura locale, offrendo servizi pensati per chi cerca un soggiorno lontano dal caos. La tendenza del turismo di qualità si riflette nelle scelte dell’hotel, che si rivolge a un pubblico in cerca di relax e atmosfere autentiche.

La riscoperta delle destinazioni autentiche, lo slow travel come antidoto alla velocità della routine, la sostenibilità integrata nell’esperienza di lusso e la ricerca di storie da vivere e raccontare, non semplici soggiorni: Country House Villadorata, l’eco-resort di lusso situato nell’incantevole territorio di Noto, in Sicilia, incarna questi temi con precisione e visione. Situato su una proprietà di 23 ettari tra uliveti, mandorli, agrumi e vigneti coltivati con metodo biodinamico, Country House Villadorata unisce il lusso contemporaneo al rispetto del paesaggio e del patrimonio locale siciliano. La struttura è certificata come eco-resort, con un sistema fotovoltaico che genera quasi il totale del proprio fabbisogno energetico, riducendo drasticamente l’impatto ambientale e raccontando un nuovo modello di ospitalità responsabile. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

