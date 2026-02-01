Viaggio nel mondo di Franco Battiato l’artista tra musica e spiritualità

Venerdì 13 febbraio alle 18, a San Miniato, si tiene un nuovo appuntamento culturale dedicato a Franco Battiato. Alla sede di Palazzo Grifoni, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e la Fondazione Stella Maris presentano il libro di Marco Masoni,

Ancora un appuntamento culturale di alto profilo. Venerdì 13 febbraio alle 18 a Palazzo Grifoni a San Miniato, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e la Fondazione Stella Maris presentano il volume " Fino a completa guarigione " di Marco Masoni. L’incontro – viene spiegato – si propone come un viaggio nella filosofia umana e artistica di Franco Battiato, esplorando il pensiero e l’eredità spirituale del grande artista siciliano. Un’artista che ha saputo attraversare generi e linguaggi diversi, ricercatore instancabile e progressista, è stato un mix di carisma, rigore culturale e mistero inconfondibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita l’antologia dedicata a Franco Battiato.

Che cos’è il centro di gravità permanente Ora, al di là dell’omonima canzone (da La voce del padrone, 1981) e... Leggi l'articolo #FrancoBattiato - facebook.com facebook

Il @Museo_MAXXI apre le porte a un’esperienza unica: “Franco Battiato. Un’altra vita”. Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, il museo diventa simbolicamente casa Battiato, accogliendo una mostra che è molto più di un omaggio. x.com