Viaggio nel mondo di Franco Battiato l’artista tra musica e spiritualità

Venerdì 13 febbraio alle 18, a San Miniato, si tiene un nuovo appuntamento culturale dedicato a Franco Battiato. Alla sede di Palazzo Grifoni, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e la Fondazione Stella Maris presentano il libro di Marco Masoni,

Ancora un appuntamento culturale di alto profilo. Venerdì 13 febbraio alle 18 a Palazzo Grifoni a San Miniato, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e la Fondazione Stella Maris presentano il volume " Fino a completa guarigione " di Marco Masoni. L’incontro – viene spiegato – si propone come un viaggio nella filosofia umana e artistica di Franco Battiato, esplorando il pensiero e l’eredità spirituale del grande artista siciliano. Un’artista che ha saputo attraversare generi e linguaggi diversi, ricercatore instancabile e progressista, è stato un mix di carisma, rigore culturale e mistero inconfondibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

