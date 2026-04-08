Sabato 11 aprile alle 17, presso la sede del Moc Festival in via Nicola Barbantini, si terrà un incontro culturale con la partecipazione di Tommaso Novi e Fabrizio Bartelloni. L’evento vedrà i due protagonisti discutere di musica e diritto, offrendo al pubblico una conversazione che unisce questi due ambiti. La discussione si svolgerà all’interno del contesto del festival, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o temi specifici.

Sabato 11 aprile, alle ore 17, Tommaso Novi e Fabrizio Bartelloni saranno protagonisti di un incontro culturale presso il Moc Festival, nella sede di via Nicola Barbantini. L’evento, inserito nel programma del Moc Night Live, vedrà il dialogo tra un musicista e un giurista in un contesto informale che intreccia interviste, musica e riflessioni. L’appuntamento si svolgerà in uno spazio pensato per dare voce a chi produce arte e cultura quotidianamente. I due ospiti condivideranno le proprie esperienze professionali e umane, alternandosi sul palco per offrire al pubblico una prospettiva multidisciplinare. L’estetica del suono tra vernacolo e avanguardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e legge al Moc: il dialogo tra Tommaso Novi e F. Bartelloni

Tre appuntamenti tra testi, note e narrazioni: il dialogo tra letteratura e musica si fa incontro apertoIl 7 febbraio alle ore 17, nel salone d’onore del Palazzo Olivieri a Pesaro, si è aperto il quarto capitolo del progetto *Conversazioni...

Ascoltare l’arte, dialogo tra opere e musicaLa musica è sempre più parte dell’esperienza al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni che con il supporto e la concezione di...