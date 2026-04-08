Musica Classica Yashima e Suh due star internazionali per l' ORT

L'Orchestra della città si prepara a ospitare due artiste di fama internazionale in un concerto dedicato alla musica classica. Sul palco si esibiranno due donne di talento, accompagnate da un’orchestra in perfetta forma. Il programma spazierà dalle radici popolari dell’Est Europa fino alla Parigi di metà Ottocento, offrendo un viaggio musicale tra tradizione e innovazione.

Due donne di talento, un’orchestra in stato di grazia e un viaggio musicale che parte dalle radici popolari dell'Est Europa per arrivare alla Parigi solare di metà Ottocento. L’Orchestra della Toscana torna sul palco per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con due tappe: la prima a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Al concerto per “vedere il maestro” o per “ascoltare la sinfonia”? L’epoca del direttore-star: come e perché oggi è cambiato il modo di fruire la musica classica dal vivoNegli ultimi anni, chiunque frequenti sale da concerto, festival o anche solo le pagine culturali dei grandi quotidiani avrà notato uno slittamento...

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Si parla di: Erina Yashima dirige l’ORT e la violinista Elly Suh al Teatro Verdi di Firenze.

Musica Classica, Yashima e Suh due star internazionali per l'ORTL'Orchestra della Toscana porta in scena un programma energico e solare: dal Concert Românesc di Ligeti alla Sinfonia di Bizet. Lunedì 13 aprile al Politeama e mercoledì 15 al Teatro Verdi ... firenzetoday.it

Musica classica vuol dire pocoNel 1952 il compositore statunitense John Cage, tra i più importanti e influenti del Novecento, scrisse un’opera per qualsiasi strumento o insieme di strumenti intitolata 4’33. È formata da tre ... ilpost.it