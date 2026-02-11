' Musica felix' appuntamento con il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi in ' Allacciate le cinture!'

Sabato sera all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi portano in scena uno spettacolo diverso dal solito. La rassegna ‘Musica felix’, promossa dalla ‘Fondazione Apulia felix’, propone un evento che rompe gli schemi dei concerti tradizionali. L’appuntamento è alle 19, in un’unica serata che punta a portare musica e cultura in modo nuovo e coinvolgente.

Sabato 14 febbraio alle 19 il secondo appuntamento di 'Musica felix', la rassegna musicale e culturale promossa dalla 'Fondazione Apulia felix' con il sostegno del Ministero della Cultura, porta all'Auditorium Santa Chiara di Foggia uno spettacolo che rompe gli schemi del concerto tradizionale, unendo l'eccellenza della lirica a una travolgente verve comica. Ad animare la serata sarà 'Allacciate le cinture!', uno spettacolo sorprendente che vede l'inedito incontro tra il trascinante Duo Baldo e il soprano di fama mondiale Maria Luigia Borsi. La formula potrebbe sembrare quella del concerto più classico – un violinista, un pianista ed un soprano – eppure, sin dalle prime battute, questo incontro smentisce qualsiasi prevedibilità, trasformando la tradizione in un terreno ludico e inaspettato.

