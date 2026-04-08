LIVE Musetti-Vacherot 1-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break immediato del toscano
Al torneo di Montecarlo, il primo set tra Musetti e Vacherot si apre con un break immediato del giocatore italiano. Attualmente il punteggio vede Musetti in vantaggio, con il match in corso. Nel frattempo, si svolge anche il quarto incontro della giornata tra due altri avversari, con il punteggio che si mantiene in equilibrio a 15-15 in uno degli scambi. La partita prosegue con intensità e attenzione da parte dei tennisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Dritto in rete di Vacherot sulla seconda di Musetti. 0-15 Sbaglia il dritto a seguire il servizio Musetti. 1-0 BREAK MUSETTI: ottima la palla corta eseguita di rovescio dopo aver iniziato indietro nel campo lo scambio per poi avanzare, un tema tattico che sembra in arrivo in modo costante nel match. Buoni, comunque, i segnali. 30-40 PALLA BREAK MUSETTI: servizio vincente di Vacherot. 15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: primo vero scambio del match, sbaglia di rovescio il toscano, che lo mette in rete. 0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: in rete il rovescio di Vacherot, che gioca nella zona d’ombra del campo ora. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Berrettini avanti contro Medvedev, il toscano dovrà attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.
LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attesa per il toscano, in campo come ultimo match sul CentraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.
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Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook
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