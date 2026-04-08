LIVE Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | attesa per il toscano in campo come ultimo match sul Centrale

Alle 11 del mattino, si sono aperti i match del torneo di Montecarlo con le sfide di singolare maschile. Tra gli incontri in programma, il match tra il giocatore toscano e il suo avversario, che si svolge come ultimo sulla superficie centrale. La giornata si è aperta con altre partite, tra cui quelle di Berrettini e Medvedev, e di Cobolli contro Blockx. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 13:20 Cristian Garin ha vinto il primo set contro Alexander Zverev per 6-4. Il cileno, senz’altro uno da tenere d’occhio sul rosso, è comunque in predicato di tentare un’impresa, anche se il tedesco negli ultimi tempi un grande rapporto con il Principato non ce l’ha. Ricordiamo che Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot giocheranno dopo questo match e anche dopo Auger-Aliassime-Cilic. 12:05 Incredibilmente già concluso il primo match sul campo Ranieri III tra Berrettini e Medvedev. Doppio bagel (6-0 6-0) per il romano, al cospetto di una versione del russo davvero poco edificante dal punto di vista tennistico e comportamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attesa per il toscano, in campo come ultimo match sul Centrale LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Berrettini avanti contro Medvedev, il toscano dovrà attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: incredibile ko di Medvedev contro Berrettini, il toscano dovrà attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Lorenzo Musetti v Valentin Vacherot (08/04/2026); Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attesa per il toscano, in campo come ultimo match sul CentraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo realeIl numero 5 del ranking ATP scende in campo a Montecarlo contro il tennista di casa: in palio l'accesso agli ottavi di finale. E Cobolli affronta il belga Blockx ... tuttosport.com Gli azzurri in campo oggi a Monte-Carlo mercoledì 8 Ore 11:00 Berrettini vs Medvedev Ore 15:30 Cobolli vs Blockx Ore 15:30 Musetti vs Vacherot canali SkySport, streaming su NOW, SkyGo e Tennis TV Un mercoledì di fuoco per gli azzurri in gara Be - facebook.com facebook #tennis #ATP 1000 Montecarlo 2026 Gli Azzurri in campo oggi. #Berrettini affronterà Medvedev in un match che può riservare grosse sorprese. #Cobolli incontrerà il belga Blochx. #Musetti se la vedrà con il monegasco Vacherot. In bocca al lupo ai nostri x.com