Minuetto imbrattato in stazione Treno già ripulito ma è polemica

Un treno Minuetto, imbrattato con spray di colore rosso, è stato trovato alla stazione di Foligno. La polizia sta controllando le telecamere di sorveglianza per identificare chi ha causato il danno. Il convoglio è stato subito ripulito per ripristinare il servizio.

Imbrattato e già ripulito il treno Minuetto alla stazione folignate; al vaglio le telecamere di sorveglianza per scoprire i responsabili dell’ atto vandalico. "Desidero innanzitutto ringraziare il consigliere regionale Enrico Melasecche per l’attenzione costante che rivolge ai servizi ferroviari umbri, oltre che rassicurarlo pienamente rispetto all’intervento tempestivo effettuato per ripristinare il convoglio Minuetto, imbrattato nottetempo da vandali ancora ignoti": così l’assessore regionale Francesco De Rebotti. "Il treno è stato ripulito nell’arco di una sola giornata lavorativa, non appena ha completato due degli undici servizi giornalieri programmati, un approccio rapido che riflette l’impegno quotidiano anche del personale di Trenitalia – continua De Rebotti – Nel frattempo la stessa Trenitalia sta acquisendo le immagini dalle telecamere di sorveglianza della stazione di Foligno, luogo in cui probabilmente è avvenuto l’atto vandalico, per identificarne gli autori, per poi sporgere la conseguente denuncia presso le autorità competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’indagine Istat sul Benessere equo e sostenibile evidenzia un’offerta limitata nel trasporto pubblico in Umbria.

Stamattina a Francavilla Fontana si è ripetuto il consueto scenario al passaggio a livello: le sbarre alzate e il treno fermo in attesa del transito delle autovetture.

