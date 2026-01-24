Monumento a Verdi dopo due mesi è ancora imbrattato

A oltre due mesi dall’imbrattamento del monumento a Giuseppe Verdi in piazzale della Pace, le scritte offensive sono ancora visibili. Nonostante il tempo trascorso, la situazione non è stata ancora risolta, e le scritte sembrano essersi ulteriormente incrementate. La presenza di queste segnature danneggia l’aspetto del monumento e solleva interrogativi sulla gestione del decoro pubblico e sulla tempestività degli interventi di pulizia e manutenzione.

“Sono passati più di due mesi dall’imbrattamento del monumento dedicato a Giuseppe Verdi in piazzale della Pace, ma ad oggi, 24 gennaio, quelle scritte sono ancora lì, anzi sono aumentate. Tra pochi giorni ricorrerà il 125mo anniversario della morte del Maestro e davanti al monumento è prevista una cerimonia ufficiale molto sentita e molto partecipata: non è rispettoso lasciare che i segni dei vandali facciano da sfondo a un momento di memoria e rispetto”. Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma. “Purtroppo nelle ore serali e notturne, nell’area attorno al monumento, si ritrovano spesso cocci di bottiglia, lattine o altri rifiuti: un dettaglio che racconta bene il triste livello di incuria in cui versa la zona, nonostante la presenza della pista di pattinaggio.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Imbrattato il monumento a Giuseppe Verdi Leggi anche: Imbrattato il monumento a Verdi: "Un'offesa alla comunità" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: A 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, una visita guidata 'speciale' a teatro. Un monumento forse poco considerato di Taurisano è la Fontana monumentale della Circolare Giotto. Venne realizzata nel 1984 proprio lì dove, fino al 1958, si estendeva l’immenso Bosco della Corte, un’area verde che – secondo alcuni studiosi – esisteva d - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.