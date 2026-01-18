Fornaio cade nell’impastatrice e muore incastrato ma nessuno se ne accorge per ore | orrore al supermercato
Un fornaio è deceduto accidentalmente nell’impastatrice durante la notte in un supermercato della Florida. La sua morte, avvenuta mentre lavorava da solo, è stata scoperta solo all’apertura del negozio la mattina successiva. L’incidente ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla sorveglianza all’interno delle attività commerciali. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.
L'uomo è morto durante la notte mentre lavorava da solo nel panificio del supermercato della Florida ma la scoperta del decesso è avvenuta solo all'apertura del punto vendita la mattina seguente.
