Fornaio cade nell’impastatrice e muore incastrato ma nessuno se ne accorge per ore | orrore al supermercato

Un fornaio è deceduto accidentalmente nell’impastatrice durante la notte in un supermercato della Florida. La sua morte, avvenuta mentre lavorava da solo, è stata scoperta solo all’apertura del negozio la mattina successiva. L’incidente ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla sorveglianza all’interno delle attività commerciali. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

