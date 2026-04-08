Il vicepresidente della Camera si trova al centro di un'ondata di critiche e accuse sui media, che lo collegano a figure di rilievo nel panorama criminale. Non risultano, però, indagini giudiziarie a suo carico e né procedimenti in corso che possano sostenere tali collegamenti. Mulè ha definito questa campagna come un tentativo di infangarlo, affermando di essere inserito nel registro di persone ingiustamente screditate.

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, si trova al centro di una serie di attacchi mediatici che mirano a collegarlo a figure criminali, nonostante l’assenza di qualsiasi indagine giudiziaria a suo carico. La vicenda esplode dopo la pubblicazione di intercettazioni datate 1 marzo 2021 e la diffusione di immagini che coinvolgono anche Giorgia Meloni. L’episodio più recente riguarda un’intercettazione del primo marzo 2021, in cui Gioacchino Amico, oggi collaboratore di giustizia, sostiene di conoscere il di Forza Italia dopo la sua nomina a Sottosegretario alla Difesa. Mulè ha reagito con durezza, definendo l’operazione una porcheria e spiegando di aver dovuto contattare il proprio legale alle cinque del mattino per gestire la pubblicazione di tali contenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mulè contro l’attacco mediatico: “Sono nel registro degli infangati

L'accusa di Mulè contro il Fatto: "Io iscritto nel "registro degli infangati", porcheria che affronterò"La macchina del fango contro il Governo e gli esponenti della coalizione non si ferma: la teoria che si vuole portare avanti è quella della vicinanza...

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Temi più discussi: Caruso (FI) Contro Mulè incredibile attacco mediatico. Stampa abbia rispetto di persone prima ancora che di istituzioni; L'inchiesta show grazie al nome di Giorgio Mulè (non indagato) e quei magistrati che auspicano la morte dei colleghi e irridono la premier in tribunale; Il Questore Peritore saluta la Provincia di Trapani.

INDAGINE MINISTERO DIFESA. Caruso Contro Mulè incredibile attacco mediatico. Stampa abbia rispetto di persone prima ancora che di istituzioniLo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia a seguito di alcuni articoli di stampa che citano l’onorevole Giorgio Mulè in relazione ad una indagine in corso a Roma ... lavalledeitempli.net

Caruso: Contro Mulè incredibile attacco mediatico. Solidarierà e vicinanza da Forza ItaliaForza Italia è da sempre il partito del garantismo e della presunzione di innocenza. Ma oggi siamo di fronte ad una situazione paradossale, con una inaccettabile campagna di stampa contro il vicepres ... ilsicilia.it

Rinnovo all’amico Giorgio Mulè la più profonda stima e sincera solidarietà. Insinuazioni destituite di qualsiasi fondamento non saranno mai in grado di intimidirlo o di scalfire l’impegno e la determinazione con cui persegue da sempre i nostri ideali politici e la x.com

Le infamati insinuazioni a danno di Giorgio Mulè se non fossero parte di una strategia di diffamazione sarebbero ridicole. A Giorgio va la solidarietà di Forza Italia che riconferma il suo impegno per una giustizia giusta. - facebook.com facebook