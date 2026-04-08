Un esponente politico ha commentato con parole dure le recenti accuse rivolte al suo operato, definendosi “iscritto nel registro degli infangati” e promettendo di affrontare la questione. Nel frattempo, si continua a parlare di una campagna di diffamazione contro il Governo e alcuni rappresentanti della coalizione, con l’ipotesi di un collegamento tra l’esecutivo e ambienti vicini alla criminalità organizzata e al Clan Senese.

La macchina del fango contro il Governo e gli esponenti della coalizione non si ferma: la teoria che si vuole portare avanti è quella della vicinanza dell’esecutivo con ambienti vicini al Clan Senese e alla criminalità organizzata. Il nuovo bersaglio, dopo il selfie della Premier Meloni, è il vicepresidente della Camera ed esponente di Fi, Giorgio Mulè che, nella dura replica, fa riferimento all'articolo de Il Fatto Quotidiano che riporta un'intercettazione risalente al 1 marzo 2021, ovvero cinque anni fa: "Stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato. Sapevo che sarebbe stata pubblicata su un giornale una porcheria, un'altra, che mi riguardava e ho atteso di leggerla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'accusa di Mulè contro il Fatto: "Io iscritto nel "registro degli infangati", porcheria che affronterò"

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Le infamati insinuazioni a danno di Giorgio Mulè se non fossero parte di una strategia di diffamazione sarebbero ridicole. A Giorgio va la solidarietà di @forza_italia che riconferma il suo impegno per una giustizia giusta. x.com

Il centrodestra prova a superare lo choc del referendum e in Sicilia avanza Giorgio Mulè. Ha il placet di Marina Berlusconi per le chiavi di Forza Italia e sa che Fratelli d'Italia è in difficoltà. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook