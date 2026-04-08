Questa mattina, alle 5, una persona ha contattato il suo avvocato per discutere di un articolo che sarebbe stato pubblicato su un quotidiano e che lo riguardava. In un'intervista, ha affermato di trovarsi nel registro degli “infangati” e ha dichiarato di aver pagato una campagna a favore del Sì nel referendum. La conversazione si è concentrata sulla pubblicazione di contenuti che coinvolgono direttamente questa persona.

“Stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato. Sapevo che sarebbe stata pubblicata su un giornale una porcheria, un’altra, che mi riguardava e ho atteso di leggerla. È il destino di chi finisce nel “registro degli infangati”, di coloro che – per carità! – non sono indagati, non sono in alcun modo coinvolti in un’inchiesta ma vengono ugualmente investiti da colate di fango (chiamiamo le cose con il loro nome anche se con un eufemismo) pur non essendo – ribadisco – oggetto di indagini giudiziarie o sfiorati da alcun sospetto”. Lo scrive in una lunga nota il vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè facendo riferimento all’articolo de Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mulè contro Il Fatto: “Sto nel registro degli ‘infangati’. Pago la campagna per il Sì al referendum”

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Le infamati insinuazioni a danno di Giorgio Mulè se non fossero parte di una strategia di diffamazione sarebbero ridicole. A Giorgio va la solidarietà di Forza Italia che riconferma il suo impegno per una giustizia giusta. - facebook.com facebook