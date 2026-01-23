Referendum La Russa al Fatto | Se farò campagna per il sì? Non c’è bisogno

Durante il terzo forum internazionale del turismo di Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha risposto alla domanda sul possibile sostegno alla campagna per il sì nel referendum. Ha precisato che, al momento, non ritiene necessario fare campagne di supporto, sottolineando una posizione di neutralità o di riflessione personale. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di confronto istituzionale e politico, senza ulteriori dettagli sulla sua eventuale partecipazione attiva.

La risposta del presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite del terzo forum internazionale del turismo di Milano, alla domanda del fattoquotidiano.it su un suo eventuale impegno in campagna elettorale per il Sì al Referendum sulla separazione delle carriere: “In campagna si va d’estate – prova a scherzare – dici la campagna elettorale per il sì? Non c’è bisogno”. L'articolo Referendum, La Russa al Fatto: “Se farò campagna per il sì? Non c’è bisogno” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, La Russa al Fatto: “Se farò campagna per il sì? Non c’è bisogno” Leggi anche: Meloni entra in campagna elettorale sul referendum: “Se volete migliorare la giustizia votate Sì” “Al referendum un Sì per tutti i Craxi d’Italia”: la surreale campagna elettorale di Anna Paola ConciaDurante il referendum sulla separazione delle carriere, Anna Paola Concia ha proposto di votare “Sì per tutti i Craxi d’Italia”, interpretando questa scelta come un sostegno ai cittadini accusati ingiustamente, spesso vittime di processi mediatici senza un giusto procedimento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Fedez: Io tra i testimonial per il Sì al referendum sulla giustizia? Nel mio podcast solo sostenitori del No; Moral suasion di La Russa sulla Vigilanza, subito regole per il referendum; La Giornata Parlamentare. Referendum sulla giustizia, i militari di Strade sicure e le preoccupazioni per l’Iran; L'allarme delle opposizioni sul referendum: Rai a rischio propaganda. E i fuorisede rischiano di non votare. Moral suasion di La Russa sulla Vigilanza, subito regole per il referendumIl presidente del Senato Ignazio La Russa promette una moral suasion per ricomporre la contrapposizione tra maggioranza e opposizione sulla presidenza della Rai che blocca i lavori della commissione ... ansa.it Le opposizioni vanno da La Russa per chiedere lo sblocco della Vigilanza Rai. Patuanelli (M5s): Situazione inaccettabileIl senatore grillino: Se la commissione è bloccata è per responsabilità diretta della maggioranza ma la libertà di informazione non può essere ostaggio dei giochi di potere. E La Russa prova a smorz ... ilfoglio.it Autorità moldave pensano all'unificazione con la Romania A Chisinau stanno valutando la possibilità di indire un referendum sull'unificazione con la Romania qualora la Russia minacciasse la sovranità e la sicurezza del Paese. Questa ipotesi è stata formulat - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.