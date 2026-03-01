Moviola Sassuolo Atalanta | rosso diretto a Pinamonti gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti
Durante la partita tra Sassuolo e Atalanta, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526, l’arbitro Matteo Marchetti ha mostrato un rosso diretto a un giocatore del Sassuolo. Sono stati evidenziati alcuni episodi dubbi, che hanno richiesto particolare attenzione da parte del direttore di gara. La partita si è svolta a ritmi elevati e ha coinvolto decisioni che sono state al centro dell’attenzione.
Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Torino, i convocati per la Lazio: inizia l’era D’Aversa con una buona e una cattiva notizia. Ultimissime Cremonese, Nicola dopo la sconfitta col Milan: «Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Moviola Bologna Brann: rosso diretto a Sorensen e un rigore negato. Gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro BastienCalciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso...
Moviola Milan Como: gol annullato ai lariani, rosso per Allegri, Nico Paz ammonito da diffidato e salterà la Juve. Gli episodi dubbi del match diretto da MarianiRashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia...
Tutti gli aggiornamenti su Moviola Sassuolo Atalanta.
Temi più discussi: Cagliari Lazio: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Roma Cremonese: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Reggiana Avellino: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A.
Perché Pinamonti è stato espulso in Sassuolo-Atalanta: cosa ha fatto? La moviolaAndrea Pinamonti espulso al 16' di Sassuolo-Atalanta: il motivo della decisione dell'arbitro Marchetti, che ha sventolato il rosso diretto all'attaccante neroverde. goal.com
Sassuolo-Atalanta: rosso diretto dopo neanche un quarto d'ora per Pinamonti, decisione clamorosa dell'arbitroPinamonti rimedia un'espulsione lampo per un intervento al limite su su Djimsiti, i neroverdi subito in inferiorità numerica, che polemiche in Sassuolo-Atalanta ... sport.virgilio.it
Il giudizio severo dei quotidiani sportivi La moviola di Juve Galatasaray e i voti in pagella per Pinheiro - facebook.com facebook