Giacomo Agostini sorpreso | Yamaha produce 20.000 moto al giorno ma non mantiene il passo

Giacomo Agostini si mostra sorpreso nel commentare la produzione di Yamaha, che raggiunge le 20.000 moto al giorno ma non riesce a soddisfare la domanda. La casa giapponese, infatti, fatica a mantenere il ritmo di produzione rispetto alle richieste del mercato. La situazione attuale ha attirato l’attenzione di diversi esperti e appassionati di motociclismo.

"> Difficoltà Yamaha in MotoGP: Giacomo Agostini commenta la situazione. Giacomo Agostini ha manifestato la sua sorpresa per le difficoltà che Yamaha sta affrontando nel MotoGP, soprattutto considerando le dimensioni e le risorse del colosso giapponese. Attualmente, il marchio è in una posizione critica e sembra destinato a chiudere il campionato costruttori in ultima posizione per il secondo anno consecutivo. Fabio Quartararo, che ha riportato l’ultimo titolo mondiale per Yamaha nel 2021, ha visto la sua squadra lottare per ottenere vittorie. Dall’inizio del 2023, il team ha conquistato solo tre podi in 63 gare, un dato che mette in evidenza le difficoltà della scuderia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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