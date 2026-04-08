Un viaggio lungo l’Italia che collega la costa tirrenica a quella adriatica, attraversando strade secondarie e paesaggi diversi. La moto percorre il tragitto sotto la pioggia e la luce variabile, mostrando le sfide di un percorso tra ovest e est del paese. Le condizioni meteo cambiano frequentemente, influenzando il transito e la visibilità lungo il tragitto.

Un viaggio che attraversa l’Italia da ovest a est, dal Tirreno all’Adriatico, seguendo strade secondarie, paesaggi che cambiano e condizioni meteo tutt’altro che scontate. In sella alla Moto Guzzi Stelvio Tributo, il racconto diventa un’esperienza fatta di ritmo, adattamento e scoperta, dove la moto accompagna senza mai prendersi la scena. Si parte dal mare calmo del Tirreno, davanti al Castello di Santa Severa, con una luce limpida che sembra quasi trattenere il tempo. È l’inizio di un percorso che cambia pelle chilometro dopo chilometro, lasciando la costa per entrare nell’entroterra laziale, tra i silenzi del Bosco di Macchia Grande e le prime piogge, presenti ma mai invadenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo: dal Tirreno all’Adriatico tra pioggia e luce

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Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo

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