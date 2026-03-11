LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la pioggia continua ad accompagnare i corridori

Oggi durante la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, i ciclisti stanno attraversando un percorso bagnato dalla pioggia continua. La corsa si sta svolgendo sotto condizioni difficili, con i corridori che affrontano tratti scivolosi e impegnativi. Tra poco, il gruppo dovrà superare la salita di Marmore, lunga 5,3 km con una pendenza media del 4%, che rappresenta un nuovo ostacolo lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 13:52 Il prossimo ostacolo da affrontare sarà la salita di Marmore, asperità di 5,3 km al 4%. 13:49 La velocità media aggiornata è di 39,8 kmh. 13:46 Il francese Paul Magnier cerca il primo successo in una corsa UCI sul suolo italiano. 13:43 Il belga Arnaud De Lie non ha mai vinto una corsa UCI in Italia. 13:40 Siamo a 110 chilometri dalla conclusione della tappa. 13:37 La tappa più fredda delle ultime edizioni della Tirreno-Adriatico è la Norcia-Trasacco, quarta frazione del 2025, con 7,3°. 13:34 Lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech sta tirando il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la pioggia continua ad accompagnare i corridori Articoli correlati Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo procede compatto sotto la pioggia LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il viaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo procede compatto sotto la pioggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 13:43 Il belga Arnaud De Lie non ha mai vinto una corsa UCI in ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel batte Del Toro e un pazzesco Pellizzari a San GimignanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 LA CLASSIFICA GENERALE 16.09 Termina qui la ... oasport.it Con Isaac Del Toro leader della classifica generale, la Tirreno Adriatico arriva in Abruzzo. Oggi tappa a Magliano dei Marsi con Milan e Maigner favoriti. Domani si ripartirà da Tagliacozzo per arrivare a Martinsicuro con il durissimo strappo verso Tortoreto pae - facebook.com facebook Ready for another day of racing tomorrow. Goodnight Pronti per un’altra giornata di gara. Buonanotte MirrorMedia #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com