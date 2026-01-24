Moto Guzzi Stelvio o Aprilia Tuono 457 viaggio e divertimento

Al Motor Bike Expo di Verona, il gruppo Piaggio presenta una selezione di moto che uniscono affidabilità e divertimento. Tra le proposte, la Moto Guzzi Stelvio e l’Aprilia Tuono 457, entrambe ideali per chi cerca un’esperienza di viaggio e guida coinvolgente. Due modelli con stili distinti, ma entrambi capaci di offrire prestazioni e comfort, rispondendo alle diverse esigenze degli appassionati di moto naked e touring.

Come di consueto, il Motor Bike Expo di Verona (23-25 gennaio) apre ufficialmente la stagione motociclistica, e il gruppo Piaggio si presenta con un messaggio chiaro: da una parte il viaggio vero, quello macinachilometri senza ansia e senza compromessi, dall'altra il divertimento accessibile, pensato per chi entra oggi nel mondo delle due ruote. Sotto i riflettori dello stand che riunisce Aprilia e Moto Guzzi, le novità 2026 parlano linguaggi diversi ma complementari: Moto Guzzi Stelvio aggiorna estetica e contenuti per uscire definitivamente dalla nicchia, mentre Aprilia Tuono 457 diventa una delle proposte più intelligenti e di sostanza per i giovani con patente A2.

