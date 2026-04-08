Il Tribunale di Treviso ha emesso una sentenza in merito alla morte di un lavoratore avvenuta in un cantiere, provocando reazioni da parte della famiglia della vittima. La famiglia ha annunciato che presenterà ricorso in appello. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla giustizia in materia di incidenti sul lavoro e sulla capacità del sistema giudiziario di affrontare questi casi.

«Morire di lavoro è cosa inaccettabile!» Si accendono fari, si convocano tavoli, ogni funerale un invito al cambiamento, l'appello del Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno è come il bambino Gesù nel presepe.immancabile! Cosa cambia? Niente!. Puntualmente, il silenzio torna a distendersi sulle macerie di vite spezzate, e le promesse si dissolvono nell'ordinaria amministrazione dell'indifferenza. Mentre queste righe vengono scritte, altre notizie di altri due lavoratori deceduti per lavoro: un operaio residente a Novellara, vittima di gravi ustioni, e un altro a Porto Viro, in provincia di Rovigo, precipitato da un ponteggio edile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morti sul lavoro e giustizia “mutilata”: il caso Battistetti, la famiglia annuncia ricorso in appello

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