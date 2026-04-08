Caso Astori condanna per falso ideologico a Galanti | la difesa annuncia ricorso

Si riapre il caso legato alla morte di Davide Astori, il calciatore scomparso nel marzo 2018 a causa di un'aritmia ventricolare. Questa volta, il focus è sulla condanna per falso ideologico inflitta a una persona coinvolta, mentre la difesa annuncia ricorso. La vicenda riguarda aspetti legati alla documentazione e alle procedure che hanno accompagnato l’evento, mantenendo alta l’attenzione sull’intera vicenda giudiziaria.

Si riapre uno dei capitoli più delicati legati alla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 per un'aritmia ventricolare maligna, frutto di una cardiomiopatia aritmogena silente. A riportare al centro dell’attenzione giudiziaria la vicenda sono le motivazioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Astori, le motivazioni della condanna al medico Galanti: "Fabbricò un documento falso"La condanna in primo grado risale al 13 giugno del 2025 ma ora sono state rese note anche le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna... Morte di Davide Astori: Galanti condannato per un certificato medico falsoFirenze, 7 aporile 2026 – Condannato a 1 anno per un certificato medico falso, retrodatato di due anni dal 2019 al 2017. Temi più discussi: Morte Davide Astori, medico sportivo Galanti condannato perché fabbricò referto falso; Astori, le motivazioni della condanna al medico Galanti: Fabbricò un documento falso; La morte di Davide Astori: Galanti condannato perché fabbricò un referto falso; Morte di Davide Astori: Galanti condannato per un certificato medico falso. Morte Davide Astori, medico sportivo Galanti condannato perché fabbricò referto falsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Davide Astori, medico sportivo Galanti condannato perché fabbricò referto falso ... tg24.sky.it Astori, le motivazioni della condanna al medico Galanti: Fabbricò un documento falsoI giudici sul caso dell'ex direttore di Medicina dello sport a Careggi: Nel 2019 realizzò un documento con valutazione positiva dei dati Strain (quelli da sforzo) di Astori, retrodatato falsamente al ... gazzetta.it ...che Dio perdona a tutti Dalla pagina allo schermo: …che Dio perdona a tutti, caso editoriale da oltre 200.000 copie, arriva al cinema a Pasqua 2026, con un film diretto e interpretato dallo stesso Pif. da giovedì 2 aprile info e biglietti su www.cinemabusan - facebook.com facebook